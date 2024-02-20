Скончался автор победного гола в финале ЧМ по футболу 1990 года Автор победного гола в финале ЧМ-1990 по футболу Бреме умер на 64-м году жизни

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Андреас Бреме

Немецкий футболист и тренер, автор победного гола в финале чемпионата мира 1990 года Андреас Бреме скончался на 64-м году жизни, сообщает Bild. По информации газеты, у спортсмена остановилось сердце.

Бреме был доставлен вечером 19 февраля в отделение неотложной помощи клиники в Мюнхене, расположенной недалеко от его дома, но спасти его не удалось. По некоторым данным, футболист был глубоко потрясен смертью бывшего наставника Франца Беккенбауэра, который ушел из жизни в начале января.

В составе сборной ФРГ Бреме также принял участие в чемпионате мира 1986 года и завоевал серебряную медаль. Кроме того, он является бронзовым призером чемпионата Европы 1988 года, а на ЧЕ-1992 в Швеции его команда заняла второе место. Последний из своих 86 матчей за сборную Германии Бреме сыграл на ЧМ-1994, тогда команда ФРГ дошла до четвертьфинала.

Ранее стало известно о смерти блогера и игрока медиафутбольного клуба «Амкал» Никиты Куриленко. Спортсмен скончался на 32-м году жизни от рака крови. Супруга футболиста сообщила, что он до последнего надеялся на выздоровление. Онкологическое заболевание — острый миелоидный лейкоз — спортсмену диагностировали в марте 2023 года.