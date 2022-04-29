Шведский производитель лыж решил продолжить сотрудничество с Большуновым Шведский производитель лыжного инвентаря SkiGo продолжит сотрудничество с Большуновым

Александр Большунов / Фото Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Шведский производитель лыжного инвентаря SkiGo принял решение по контракту с российским лыжником Александром Большуновым. Как сообщает Expressen, несмотря на отстранение россиян от международных стартов, компания не откажется от договорённостей со спортсменом.

По информации издания, SkiGo подписала контракт с Большуновым в январе. Компания производит мази, лыжные палки, инструменты и одежду для беговых лыж.

Шведский эксперт по брендам Никлас Тернер Оловзон заявил, что продолжение сотрудничества SkiGo и Большунова не должно стать проблемой.

Не вижу в этом такой уж большой проблемы. Продолжать сотрудничество становится труднее. Но, кажется, лишь из-за того, что ты русский по определению, некоторые люди думают: где бы ты ни жил, и если ты являешься русским, ты должен нести за это ответственность, – заявил Оловзон.

Ранее немецкий бренд перчаток Kinetixx прекратил сотрудничество с российским лыжником Александром Большуновым. Причиной этому послужил митинг-концерт, прошедший на Большой спортивной арене в «Лужниках» 18 марта. Он собрал более 200 тысяч человек. В мероприятии, помимо Большунова, приняли участие пловец Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина, а также другие спортсмены.