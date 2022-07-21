Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстеры Александр Грищук и Сергей Карякин (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Александр Грищук и Сергей Карякин (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстер Сергей Карякин во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Сергей Карякин во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстеры Александр Морозевич и Анатолий Карпов (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Александр Морозевич и Анатолий Карпов (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстер Анатолий Карпов во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Анатолий Карпов во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстер Александр Морозевич во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Александр Морозевич во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстеры Александр Грищук и Сергей Карякин (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Александр Грищук и Сергей Карякин (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстер Сергей Карякин после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Сергей Карякин после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Выступление молодежного коллектива на международном шахматном форуму Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Выступление молодежного коллектива на международном шахматном форуму Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев во время пресс-подхода после финала шахматного турнира «Турнир звезд» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев во время пресс-подхода после финала шахматного турнира «Турнир звезд»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстеры Анатолий Карпов, Александр Грищук, Сергей Карякин и Александр Морозевич (слева направо) после финала шахматного турнира «Турнир звезд» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Анатолий Карпов, Александр Грищук, Сергей Карякин и Александр Морозевич (слева направо) после финала шахматного турнира «Турнир звезд»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстер Анатолий Карпов после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Анатолий Карпов после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстер Сергей Карякин после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Сергей Карякин после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Гроссмейстер Александр Морозевич после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Гроссмейстер Александр Морозевич после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстер Сергей Карякин во время автограф-сессии после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Сергей Карякин во время автограф-сессии после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гроссмейстер Сергей Карякин во время автограф-сессии после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Сергей Карякин во время автограф-сессии после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой