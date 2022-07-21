В среду, 20 июля, в Москве завершился Международный шахматный форум Moscow Open 2022. В турнире, который проходил во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, приняли участие тысяча шахматистов из восьми стран мира.
Соревнования были разделены на категории. На детском этапе Кубка России выступило 500 шахматистов, в мужском — 272, в женском — 79.
Также впервые в рамках международного форума прошел турнир звезд, победителем которого стал российский гроссмейстер Сергей Карякин. Определилась победительница и в женском этапе Кубка России. Ею стала Баира Кованова. Она набрала восемь очков из девяти.
Вспоминаем яркие моменты шахматного форума с фотогалереей NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Александр Грищук и Сергей Карякин (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Сергей Карякин во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Александр Морозевич и Анатолий Карпов (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Анатолий Карпов во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Александр Морозевич во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Александр Грищук и Сергей Карякин (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук (слева направо) во время финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Сергей Карякин после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Выступление молодежного коллектива на международном шахматном форуму Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники во время финала шахматного турнира в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев во время пресс-подхода после финала шахматного турнира «Турнир звезд»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстеры Анатолий Карпов, Александр Грищук, Сергей Карякин и Александр Морозевич (слева направо) после финала шахматного турнира «Турнир звезд»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Анатолий Карпов после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Сергей Карякин после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Гроссмейстер Александр Морозевич после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Сергей Карякин во время автограф-сессии после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гроссмейстер Сергей Карякин во время автограф-сессии после финала шахматного турнира «Турнир звезд» в рамках международного шахматного форума Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Международный шахматный форум Moscow Open во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой