Сёстры Аверины показали в Москве новогоднее шоу гимнасток

VIII новогоднее шоу олимпийских чемпионов прошло в пятницу во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Участие в нём приняли гимнастки Дина и Арина Аверины, Дарья Трубникова и Мария Сергеева, а также серебряный призёр Олимпиады-2016 Яна Кудрявцева.