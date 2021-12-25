Сёстры Аверины показали в Москве новогоднее шоу гимнасток

VIII новогоднее шоу олимпийских чемпионов прошло в пятницу во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Участие в нём приняли гимнастки Дина и Арина Аверины, Дарья Трубникова и Мария Сергеева, а также серебряный призёр Олимпиады-2016 Яна Кудрявцева.
NEWS.ru решил показать наиболее яркие моменты этого представления.
Арина Аверина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дина Аверина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Соколова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Шаин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вероника Тесленко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Арина Аверина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дина Аверина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Булат Сунгатулин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Новогоднее шоу олимпийских чемпионов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Анненкова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Гузенкова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Новогоднее шоу олимпийских чемпионов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Диана Пухова и Никита Алиев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владислав Костюченко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дина и Арина Аверины
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Попова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Яна Кудрявцева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Новогоднее шоу олимпийских чемпионов во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Сергей Булкин/NEWS.ru
Новогоднее шоу олимпийских чемпионов во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Сергей Булкин/NEWS.ru