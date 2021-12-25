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Сёстры Аверины показали в Москве новогоднее шоу гимнасток
Спорт

Сёстры Аверины показали в Москве новогоднее шоу гимнасток

15:22, 25 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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VIII новогоднее шоу олимпийских чемпионов прошло в пятницу во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Участие в нём приняли гимнастки Дина и Арина Аверины, Дарья Трубникова и Мария Сергеева, а также серебряный призёр Олимпиады-2016 Яна Кудрявцева. 

NEWS.ru решил показать наиболее яркие моменты этого представления. 

Арина Аверина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дина Аверина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Соколова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Шаин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероника Тесленко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Арина Аверина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дина Аверина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Булат Сунгатулин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогоднее шоу олимпийских чемпионов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Анненкова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Гузенкова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогоднее шоу олимпийских чемпионов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Диана Пухова и Никита Алиев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Владислав Костюченко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дина и Арина Аверины

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Попова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Кудрявцева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогоднее шоу олимпийских чемпионов во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогоднее шоу олимпийских чемпионов во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Сергей Булкин/NEWS.ru

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