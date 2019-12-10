https://static.news.ru/photo/b2b58f80-1aa4-11ea-ab6d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Хрычиков Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не смогут вступить в силу раньше весны 2020 года.

РУСАДА может в течение 21 дня подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Маловероятно, что CAS сможет принять решение в течение зимы. На практике это означает, что до конца зимы санкции не вступают в силу, — цитирует Хрычикова ТАСС.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.