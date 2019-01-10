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Сафонов: Гулиев уже сейчас может приносить пользу «Спартаку»

Алексей Сафонов twitter.com/safonov016 эксклюзивы

Алексей Сафонов

спорт [ версия для печати ]
Футбольный агент — о переменах в «Спартаке»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью News.ru выразил своё мнение о последних изменениях в составе московского «Спартака», а также оценил перспективы перехода в стан «красно-белых» футболиста «Витесса» Вячеслава Караваева.

— «Спартак» затеял большую кадровую чистку. Было ли это ожидаемо?

— Наверное, да. Видно, что зачищают команду, избавляясь от лишних исполнителей, от представителей определённой агентской группы.

— Не все расценили положительно расставание с Романом Ерёменко, так как у футболиста не было практически времени себя проявить. Не считаете, что это поспешное решение?

— Думаю, что это не связано с его формой и потенциалом. Я уже раньше говорил, что Роман — это один из лучших футболистов чемпионата России. Повезёт тому, кто сейчас его возьмёт. «Спартак» Ерёменко для кого-то хорошо подготовил.

— Ждёте ли вы подписания клубом сильных новичков, или на Гулиеве и Айртоне зимняя трансферная кампания завершится?

— Мне кажется, что ещё два-три приобретения москвичи обязательно сделают, чтобы успешно провести весеннюю часть чемпионата.

— На сборы поехал Мелкадзе, сейчас вернулся Гулиев. Стоит ли на ребят рассчитывать как на полноценных бойцов, или это всё на ближайшее будущее?

— Гулиев уже состоявшийся игрок, который может выходить и показывать результат прямо сейчас, помогать «Спартаку». Он это и продемонстрировал в «Ростове» в текущем сезоне. А вот Максим Глушенков и Наиль Умяров, которые до зимы выступали за «Чертаново» в первенстве ФНЛ, — это да, приобретения на будущее.

Олег Кононов Сергей Лантюхов/News.ru

Олег Кононов

— Как вы думаете, а все ли изменения в составе согласованы с Кононовым? Такой массовый исход вряд ли кто-то из тренеров мог бы одобрить.

— Любой тренер отвечает за результат команды. Думаю, что он принял правила игры перед тем, как подписать соглашение. Какие могут быть вопросы, если тебя всё устраивает? Сейчас всё что угодно можно говорить. Понятно, что на мнение относительно того или иного исполнителя может кто-то повлиять, но окончательное решение по игрокам принимает непосредственно тренер.

— Не кажется ли вам, что «красно-белым» необходим правый защитник? По сути, в распоряжении команды сейчас остался один Николай Рассказов.

— Похоже на то, но думаю, что постараются найти какие-то внутренние резервы, но не исключаю, что «Спартак» приобретёт кого-то на этот фланг.

— Многие сватают в стан столичного гранда вашего клиента Вячеслава Караваева. Имеют ли эти слухи под собой какую-то почву?

— Если будет конкретика, то будем говорить. На данный момент ничего такого нет. В прошлом году была возможность у Караваева оказаться и в «Спартаке», и в «Локомотиве», но сейчас нет смысла жить теми воспоминаниями.


#футбол #трансфер #РПЛ #Спартак #РоманЕременко #АязГулиев #ИвелинПопов
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