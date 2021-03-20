Россиянка Касаткина выиграла турнир St. Petersburg Ladies Trophy

https://static.news.ru/photo/8fe33aa8-8a5a-11eb-b1d2-96000091f725_660.jpg Дарья Касаткина Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Маргариту Гаспарян в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy). Это её четвёртый титул.

Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу 23-летней Касаткиной, имеющей восьмой номер посева. Во втором сете при счёте 2:1 в пользу Касаткиной Гаспарян снялась с матча, сообщает ТАСС.

Касаткина находится на 61-й строчке мирового рейтинга. За свою карьеру она дважды становилась победительницей турниров WTA. Также два раза она доходила до четвертьфиналов турниров Большого шлема. 26-летняя Гаспарян занимает 126-е место в рейтинге WTA.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy относится к категории WTA Premier, в прошлом сезоне он был признан игроками лучшим в данной категории. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс.

Как писал NEWS.ru, рейтинг россиянок, заработавших своё состояние самостоятельно, составил Forbes. В десятку попала теннисистка Мария Шарапова, на счетах у которой около 200 миллионов долларов. При этом 33-летняя спортсменка, завершившая карьеру в 2020 году, лишь десятая в списке. Первое место занимает основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние оценили в 10,1 миллиарда долларов.