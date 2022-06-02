Россиянка Касаткина потерпела поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Дарья Касаткина

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале спортсменка уступила представительнице Польши Иге Швёнтек.

Первая ракетка мира одержала победу в двух сетах — 6:2, 6:1. Игра длилась один час и шесть минут. Для Касаткиной участие в полуфинале турнира «Большого шлема» было первым в карьере. Швёнтек в 2020 году становилась победительницей «Ролан Гаррос».

После вылета Касаткиной ни в мужской, ни в женской сетке турнира не осталось россиян. У мужчин последним борьбу за титул прекратил Андрей Рублёв, который в 1/4 финала уступил хорвату Марину Чиличу.

1 июня Касаткина одержала победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Россиянка в двух сетах обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову.