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Российский футбол может потерять ещё один клуб

ФК Авангард/vk.com

спорт [ версия для печати ]

Футбольный клуб из Курска — «Авангард» — может прекратить своё существование.

По сообщению «Вести-Курск», игроки на данный момент не вышли из отпуска. Подготовка ко второй части сезона во второй по силе российской лиге — Олимп-ФНЛ — остаётся под вопросом.

Уточняется, что главная причина отказа футболистов от начала тренировок — задолженности по зарплате. Они не получали её последние четыре месяца. Футболистам также не заплатили премиальные за весенние игры нынешнего чемпионата и прошлый сезон, когда «Авангард» играл в Кубке России. По средним оценкам, это свыше ста миллионов рублей.

По итогам осеннего сезона чемпионата Олимп-ФНЛ курский клуб занимает третье место в турнирной таблице. «Авангард» претендует на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в новом сезоне.

В 2018 году из-за проблем с финансированием были расформированы сразу несколько российских футбольных команд. Среди них пермский «Амкар», «Кубань», и команда из Ленинградской области «Тосно».

Как писал News.ru, футболиста заподозрили в мятеже и посадили в тюрьму.


#футбол
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