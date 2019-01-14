Российский футбол может потерять ещё один клуб

Футбольный клуб из Курска — «Авангард» — может прекратить своё существование.
По сообщению «Вести-Курск», игроки на данный момент не вышли из отпуска. Подготовка ко второй части сезона во второй по силе российской лиге — Олимп-ФНЛ — остаётся под вопросом.
Уточняется, что главная причина отказа футболистов от начала тренировок — задолженности по зарплате. Они не получали её последние четыре месяца. Футболистам также не заплатили премиальные за весенние игры нынешнего чемпионата и прошлый сезон, когда «Авангард» играл в Кубке России. По средним оценкам, это свыше ста миллионов рублей.
По итогам осеннего сезона чемпионата Олимп-ФНЛ курский клуб занимает третье место в турнирной таблице. «Авангард» претендует на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в новом сезоне.
В 2018 году из-за проблем с финансированием были расформированы сразу несколько российских футбольных команд. Среди них пермский «Амкар», «Кубань», и команда из Ленинградской области «Тосно».
Как писал News.ru, футболиста заподозрили в мятеже и посадили в тюрьму.