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Женская сборная РФ по волейболу уступила команде Бразилии в заключительном матче Кубка мира (КМ) и заняла третье место на турнире. Встреча завершилась со счетом 3-1. Соревнования проходят в Японии.

Россия впервые завоевала медали с 1999 года. Тогда национальная команда взяла «серебро» КМ. «Золото» спортсменки никогда не завоёвывали. Победой на Кубке отметилась сборная СССР, победившая в 1973 году. По количеству титулов лидером является команда Китая (5).

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. В турнире принимают участие 12 команд. Сборные играют по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков определяется победитель турнира.

Ранее News.ru сообщал, что тренерский штаб мужской сборной России по волейболу огласил состав команды на Кубок мира. КМ пройдёт в Японии с 1 по 15 октября. РФ начнёт свой путь на турнире матчем с командой Ирана.