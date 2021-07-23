Российские баскетболистки разгромили сборную Китая на ОИ в Токио

Женская сборная России по баскетболу 3×3 разгромила команду Китая в матче второго тура группового раунда Олимпийского турнира в Токио. Игра завершилась со счётом 19:9 в пользу россиянок.

В составе сборной России по баскетболу выступают Юлия Козик, Анастасия Логунова, а также Ольга Фролкина и Евгения Фролкина. Активнее всех на ОИ в Токио Фролкина.

Впереди баскетболисток ждут матчи со сборными Монголии и США. Игры пройдут 25 июля. Также нашими соперниками станут Сербия, Нидерланды, Латвия, Польша и Бельгия. Команды, занявшие первые два места, напрямую выходят в полуфинал, ещё четыре сыграют в четвертьфинале.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу обыграла Японию со счётом 21:18. Наиболее результативным игроком стала японка Мио Синодзаки. Ей удалось набрать восемь очков за матч. В составе российской команды больше всего очков набрала Фролкина (7).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Россияне по решению CAS будут выступать под флагом Олимпийского комитета России. 24 июля — первый медальный день. Пока идут предварительные соревнования.