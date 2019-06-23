https://static.news.ru/photo/d44427f4-95bd-11e9-9330-fa163e074e61_1024.jpg Елена Соколова Фото: Va.sc. /wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Российская прыгунья в длину Елена Соколова не сможет выступить на легкоатлетическом турнире Европейских игр в Минске по семейным обстоятельствам.

Соревнования проходили в очень непростых условиях. К сожалению, дальше в Минске я выступать не смогу по семейным обстоятельствам из-за ребёнка, — цитирует Соколову ТАСС .

Соколова — серебряный призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне.

II Европейские игры — 2019 проходят в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. Там будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.