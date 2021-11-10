Роднина отреагировала на переход российского фигуриста в сборную США

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина в разговоре с NEWS.ru высказалась о переходе российского фигуриста Артура Дмитриева в сборную США. По её словам, для того чтобы выступать за национальную команду, нужно в неё отобраться, продемонстрировав высокие результаты.

Кто сказал, что он будет выступать за сборную США? В национальную команду Америки необходимо ещё отобраться. Получится у него или нет — мы не знаем. А так американское гражданство у него было давно, — сказала Роднина.

Также она прокомментировала слова фигуриста о том, что в России его не считали перспективным спортсменом.

Я его с 2018 года не видела на льду. Тогда перспектив особо не было видно, — заключила Роднина.

В последний раз Дмитриев выступал под флагом России в 2018 году, приняв участие в российском этапе серии Гран-при. Отец спортсмена — двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев — старший.

Ранее уехавшая из России фигуристка Екатерина Куракова, сменившая гражданство на польское, рассказала о том, как к этому отнеслись в её новой стране.