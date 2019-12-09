https://static.news.ru/photo/5d8a1622-1a7a-11ea-9595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России не коснутся юношеской Олимпиады — 2020 в Лозанне. Об этом сообщает официальный сайт WADA.

Игры будут проходить с 9 по 22 января.

Как ранее писал NEWS.ru, исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также агентство ввело четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).