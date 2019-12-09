Рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России не коснутся юношеской Олимпиады — 2020 в Лозанне. Об этом сообщает официальный сайт WADA.
Игры будут проходить с 9 по 22 января.
Как ранее писал NEWS.ru, исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Также агентство ввело четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен