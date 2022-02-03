«Пусть не сидят со мной за одним столом»: Захаров раскритиковал хоккеистов

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров раскритиковал поведение хоккеистов сборной России, которые предпочли отправиться на Игры отдельным рейсом от других спортсменов. Чемпион Олимпиады-2014 считает, что хоккейная сборная нарушила российский девиз, сообщает «Матч ТВ».

Пусть тогда выгонят стюардов, пилотов, пусть сами летят, не живут в Олимпийской деревне, не садятся со мной за один стол. <...> Но если ты не хочешь лететь с такими же, как ты? Какой там девиз у нас? Одна страна — одна команда. Вот они разрушили вчера этот девиз, наверное, — сказал Захаров.

Он добавил, что решение хоккеистов выглядит абсурдным и неуважительным по отношению к другим участникам соревнований, проделавшим большой путь и преодолевшим множество препятствий, тем более что такого не позволили себе другие, более топовые спортсмены.

Я тоже всегда летаю бизнес-классом, когда могу себе это позволить, но не говорю, что не буду лететь, например, с командой по кёрлингу, потому что могу заболеть. Это некрасиво выглядит, — заключил Захаров.

Ранее шесть игроков женской сборной России по хоккею сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине. COVID-19 выявили у Ангелины Гончаренко, Ольги Сосиной, Людмилы Беляковой, Екатерины Николаевой, Дианы Фахрутдиновой и Лианы Ганеевой.