Сборная России по хоккею отказалась лететь на ОИ одним самолётом с другими

Мужская сборная России по хоккею отказывается лететь на Олимпиаду-2022 в Пекин вместе с командами по остальным видам спорта и требует отдельный самолёт из-за опасений по поводу коронавируса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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Однако сборная России по хоккею, в делегацию которой входит 78 человек, потребовала предоставить отдельный борт. Окончательное решение ещё не принято, но представители остальных команд уже предупреждены, что вылет в Пекин состоится не в 21:00 по московскому времени, как было запланировано, а на два часа раньше. По информации СЭ, это вызвано необходимостью освободить самолёт, который вылетит в 21:00, только для мужской хоккейной сборной.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что фигурист Алексей Ягудин призвал разрешить российским спортсменам использовать государственную символику на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Он создал петицию и опубликовал её на соответствующем сайте.