Победа в Балашихе вывела «Авангард» в плей-офф КХЛ

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Хоккеисты омского «Авангарда» в Балашихе в серии буллитов выиграли у уфимского «Салавата Юлаева» матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:4. После этого успеха сибирский клуб обеспечил себе участие в плей-офф.

Для продолжения борьбы за главный приз сезона игрокам из Омска хватило ничьей в основное время, поскольку 15 января китайский «Куньлунь» проиграл череповецкой «Северстали» (1:4). Теперь «Авангард» имеет в своём активе 71 очко и занимает второе место в Восточной конференции, сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее News.ru писал, что также благодаря победе «Северстали» над «Куньлунем» место в плей-офф КХЛ обеспечил себе казанский «Ак Барс». Кроме того, досрочно вышли в плей-офф лиги московский ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист» и питерский СКА.