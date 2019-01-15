USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,289 $   Brent60.24 $ Bitcoin3,586.46 $
МОСКВА0°C01:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Победа в Балашихе вывела «Авангард» в плей-офф КХЛ

hc_avangard/vk.com

спорт [ версия для печати ]

Хоккеисты омского «Авангарда» в Балашихе в серии буллитов выиграли у уфимского «Салавата Юлаева» матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:4. После этого успеха сибирский клуб обеспечил себе участие в плей-офф.

Для продолжения борьбы за главный приз сезона игрокам из Омска хватило ничьей в основное время, поскольку 15 января китайский «Куньлунь» проиграл череповецкой «Северстали» (1:4). Теперь «Авангард» имеет в своём активе 71 очко и занимает второе место в Восточной конференции, сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее News.ru писал, что также благодаря победе «Северстали» над «Куньлунем» место в плей-офф КХЛ обеспечил себе казанский «Ак Барс». Кроме того, досрочно вышли в плей-офф лиги московский ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист» и питерский СКА.


#хоккей #КХЛ #Авангард
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
спорт 16:34, 8 января 2019
Крикунов стал рекордсменом по числу матчей в КХЛ
спорт 16:27, 26 декабря 2018
КХЛ определилась с тренерами для Матча звёзд
спорт 22:35, 19 декабря 2018
Лучшего бомбардира в истории КХЛ назвали вечно недовольным
Лента новостей
в мире 00:57
Многотысячный митинг прошёл в Гданьске в память о мэре
общество 00:55
МГУ вошёл в топ-5 рейтинга вузов развивающихся стран
общество 00:39
Священник отстранён от службы за «пьяное» ДТП под Псковом
в мире 00:35
Канада просит о помиловании своего гражданина в КНР
происшествия 00:09
Обезьяна покусала женщину в контактном зоопарке под Москвой
Другие новости
спорт 22:07
Тарасов задолжал по алиментам семь миллионов рублей
спорт 19:55
Российский боец ММА разгромил банк
спорт 19:43
Медведевой для участия в ЧМ предпочли Туктамышеву
спорт 19:15
Медведева пообещала вернуться в Россию через несколько лет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top