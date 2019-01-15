Победа в Балашихе вывела «Авангард» в плей-офф КХЛ

Хоккеисты омского «Авангарда» в Балашихе в серии буллитов выиграли у уфимского «Салавата Юлаева» матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:4. После этого успеха сибирский клуб обеспечил себе участие в плей-офф.
Для продолжения борьбы за главный приз сезона игрокам из Омска хватило ничьей в основное время, поскольку 15 января китайский «Куньлунь» проиграл череповецкой «Северстали» (1:4). Теперь «Авангард» имеет в своём активе 71 очко и занимает второе место в Восточной конференции, сообщает пресс-служба КХЛ.
Гол, организованных двумя Кириллами #АВГСЮЛ pic.twitter.com/Vme5139tRL— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 15 января 2019 г.
Ранее News.ru писал, что также благодаря победе «Северстали» над «Куньлунем» место в плей-офф КХЛ обеспечил себе казанский «Ак Барс». Кроме того, досрочно вышли в плей-офф лиги московский ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист» и питерский СКА.