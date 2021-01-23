Плющенко рассказал, как уволил бивших детей тренеров

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, что уволил тренеров, которые били детей.
Была такая история, когда я ещё арендовал каток. Тренеры били детей. Я это все увидел, раз сделал предупреждение, потом второе. На третье их всех на фиг поувольнял, — цитирует его Tatler.
Плющенко добавил, что в его академии недопустимо применять физическую силу по отношению к детям. Решение об увольнении было принято в штыки. Тренеры возмущались, как же они будут мотивировать детей.
Вы словом мотивируйте, взглядом, — ответил им Плющенко.
Ранее Минспорт внёс изменения в список участников сборной России по фигурному катанию. Тренером фигуристки Алёны Косторной утверждён двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, также тренером спортсменки значится Этери Тутберидзе.
Известно, что Косторная тренировалась у Тутберидзе, однако в конце июля перешла в академию Плющенко. Данный переход спровоцировал открытый конфликт между тренерскими командами.
NEWS.ru писал, что Косторная объяснила своё решение уйти от взрастившей её Тутберидзе в команду Плющенко.
После выступления с короткой программой на контрольных прокатах в Москве спортсменка заявила, что приняла решение уйти от Тутберидзе из-за того, что не могла больше тренироваться на одном льду с 10-летними детьми.