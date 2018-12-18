Плющенко о Сотниковой: выиграла Олимпиаду и достаточно

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российской фигуристке Аделине Сотниковой не стоит возвращаться в спорт. По словам 36-летнего Плющенко, ей нужно искать себя в других сферах.
«Аделине нужно закрыть спорт для себя и переходить на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя. Выиграла Олимпиаду и достаточно», — цитирует Плющенко ТАСС.
После победы на Играх-2014 в Сочи Сотникова пропустила из-за травм два сезона. Всё это время она принимала участие в различных шоу. В частности, Аделина катается в шоу Плющенко «Лебединое озеро».
Ранее News.ru сообщал, что 22-летняя Сотникова опасается за свою безопасность: ограбили принадлежащий ей салон красоты.