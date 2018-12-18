Плющенко о Сотниковой: выиграла Олимпиаду и достаточно

https://news.ru/storage/news/da4b960b0d179c4d81419cd3a500c6da/c6a2f010-a4a0-4555-aa12-e7cbd94bd541_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российской фигуристке Аделине Сотниковой не стоит возвращаться в спорт. По словам 36-летнего Плющенко, ей нужно искать себя в других сферах.

«Аделине нужно закрыть спорт для себя и переходить на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя. Выиграла Олимпиаду и достаточно», — цитирует Плющенко ТАСС.

После победы на Играх-2014 в Сочи Сотникова пропустила из-за травм два сезона. Всё это время она принимала участие в различных шоу. В частности, Аделина катается в шоу Плющенко «Лебединое озеро».

Ранее News.ru сообщал, что 22-летняя Сотникова опасается за свою безопасность: ограбили принадлежащий ей салон красоты.