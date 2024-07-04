Плющенко назначил цену для соревнования с Ягудиным Плющенко заявил, что готов соревноваться с Ягудиным за 10 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что готов соревноваться с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным за 10 млн рублей. Он добавил, что для этого уже восстанавливает тройной аксель.

Цена назначена, и она не меняется. Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду. Мне интересно снова посоревноваться, и не только с Ягудиным. Для этого и восстанавливаю тройной аксель, — подчеркнул Плющенко.

Ранее академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» обратилась в Никулинский суд Москвы с просьбой взыскать денежные средства в размере 1,9 млн рублей с ушедшего спортсмена. Ответчиком по иску указана Парсегова Н. С., подробности о ее личности неизвестны. Рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года.

Издание «Чемпионат» сообщило, что в мае 2023 года от Плющенко ушла 12-летняя фигуристка Арина Парсегова. В данное время она тренируется в группе заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

В мае Плющенко заявил, что в его академии «Ангелы Плющенко» тренерский штаб не допускает использования нецензурной брани в отношении спортсменов. По его мнению, важно, чтобы каждый атлет чувствовал положительное отношение к себе.