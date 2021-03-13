Олимпийцам РФ предложили выступать под Моргенштерна вместо «Катюши»

После того как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским олимпийцам использовать на Играх в Токио песню «Катюша» вместо гимна РФ, в Олимпийском комитете России (ОКР) началось обсуждение альтернативных вариантов. Как рассказала глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, среди вариантов был назван даже рэпер Моргенштерн.
Даже кто-то предлагал Моргенштерна. Но вообще думали про более патриотичные песни: это «Калинка-малинка», которая всем известна, также разные придумывали из новинок, из молодых исполнителей, — приводит слова Великой «Подъём».
Олимпийская чемпионка — 2016 по фехтованию добавила, что рассматривалась возможность сочинить отдельный гимн для ситуаций, когда на соревнованиях надо выступать под другую мелодию. Кроме того, не исключался вариант с использованием музыки Петра Чайковского.
Однако, по её словам, все обсуждения носят условный характер, поскольку «Катюшу» сочли неподходящей. При этом непонятно, кто именно принял это решение и по каким причинам. Сначала, считает Великая, необходимо дождаться официального объяснения на этот счёт.
Отказ CAS объяснил тем, что «Катюша» считается в России патриотической песней, содержащей призыв к солдатам защищать Родину. Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК).
Как писал NEWS.ru, почётный президент ОКР, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков прокомментировал запрет на использование сборной РФ песни «Катюша» на Олимпиадах в Японии и Китае. Он назвал это решение глупостью, сказав, что ему нечего добавить.