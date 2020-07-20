ОКР поддержит Баха на выборах главы МОК

https://static.news.ru/photo/399dc33e-c9a8-11ea-bb00-fa163e074e61_660.jpg Томас Бах Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Олимпийский комитет России (ОКР) поддержит кандидатуру действующего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на предстоящих выборах главы организации. Об этом заявил Станислав Поздняков, возглавляющий ОКР.

Решение Баха баллотироваться на очередной срок он назвал знаковым для всего олимпийского движения.

Я как лично, так и с позиции Олимпийского комитета России, безусловно, поддерживаю это решение. Уверен, что наши представители в МОК, которые будут голосовать весной будущего года на 137-й сессии в Афинах, поддержат кандидатуру действующего президента, — сказал Поздняков в интервью РИА Новости.

Он отметил, что за время работы на посту главы МОК Бах проявил себя как опытный международный политик при разрешении многих сложных ситуаций. В том числе тех, что были связаны с выступлениями российской сборной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Олимпийский чемпион по фехтованию Бах возглавляет МОК с 2013 года. Накануне он заявил, что будет баллотироваться на новый четырёхлетний срок, если его поддержат члены комитета.

Как писал NEWS.ru, выборы президента МОК запланированы на 2021 год. Они пройдут в ходе 137-й сессии, которая состоится в Афинах.