«Очень сильно любил»: Кафельников назвал смерть Дмитриевой большой потерей Кафельников назвал смерть комментатора Дмитриевой большой потерей

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Евгений Кафельников

Олимпийский чемпион по теннису и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с NEWS.ru рассказал, что очень уважал и сильно любил спортивного комментатора и теннисистку Анну Дмитриеву. Спортсмен отметил, что ее смерть — это большая потеря. Он выразил соболезнования родным и близким журналистки.

Анна Владимировна — человек, которого я очень уважал и очень сильно любил. Это большая потеря. Выражаю соболезнования родным и близким, — высказался Кафельников.

Дмитриева скончалась сегодня, 24 июня, на 84-м году жизни. Она была заслуженным мастером спорта СССР, 18-кратной чемпионкой Советского Союза в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. Дмитриева также была лауреатом премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший спортивный комментатор» и написала собственную книгу.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее назвал Дмитриеву мамой для всех и иконой стиля российского телевидения. По его словам, она создала фантастическую редакцию «НТВ-Плюс» вместе с Алексеем Бурковым. Телеведущий отметил, что все советские люди были влюблены в Дмитриеву. Губерниев уточнил, что все советы и комплименты, звучавшие от журналистки, дорогого стоили.