Ушла из жизни знаменитая советская теннисистка и спортивный комментатор Скончалась советская теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Анна Дмитриева

Советская теннисистка и лауреат премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший спортивный комментатор» Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале ее друг журналист Юрий Рост. Подробности о причинах ее смерти он не уточнил.

Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит, — отметил Рост.

Анна Дмитриева родилась в Москве в декабре 1940 года. Она была заслуженным мастером спорта СССР, 18-кратной чемпионкой Советского Союза в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. Спортивную карьеру она совмещала с обучением на французском отделении филологического факультета МГУ и окончила его в 1966 году. Также Дмитриева написала книгу «Играй в свою игру».

Ранее стало известно, что турецкая актриса Фатма Каранфиль, известная зрителям по роли в сериале «Великолепный век», ушла из жизни в возрасте 72 лет. Артистка скончалась от онкологического заболевания. Каранфиль участвовала во многих успешных проектах и была удостоена многочисленных наград. Она начала сниматься в фильмах и сериалах в 1960-х годах. Артистка появлялась в таких проектах, как «Забудь мое имя», «Жар обжигающей кожи» и «Запретная любовь».