Ушла из жизни звезда сериала «Великолепный век» Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкая актриса Фатма Каранфиль, известная зрителям по роли в сериале «Великолепный век», ушла из жизни в возрасте 72 лет, об этом написала в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее менеджер Аслы Исламоглу. Артистка скончалась от онкологического заболевания. Как отметила Исламоглу, Каранфиль участвовала во многих успешных проектах и была удостоена многочисленных наград.

Мы с глубокой печалью узнали о смерти Фатмы Каранфиль, почитаемой фигуры турецкого кино и театра. Каранфиль, которая принимала участие во многих успешных проектах и была удостоена множества наград, была примером не только своей актерской игрой, но и своей изящностью, трудолюбием и человечностью, — заявила менеджер артистки.

Каранфиль начала сниматься в фильмах и сериалах в 1960-х годах. Она появлялась в таких проектах, как «Забудь мое имя», «Жар обжигающей кожи» и «Запретная любовь». Каранфиль также становилась актрисой года по версии разных национальных ассоциаций в 1968 и 1972 годах.

Ранее сообщалось об уходе из жизни британского актера Уильяма Расселла, появившегося в первых двух сезонах сериала «Доктор Кто». В общей сложности он снялся в 78 эпизодах. На момент смерти артисту было 99 лет.