«Мама для всех нас»: Губерниев высказался о смерти комментатора Дмитриевой Губерниев назвал комментатора Дмитриеву иконой стиля российского телевидения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru назвал теннисистку и журналистку Аллу Дмитриеву мамой для всех и иконой стиля российского телевидения. По его словам, она создала фантастическую редакцию «НТВ-Плюс» вместе с Алексеем Бурковым.

Икона стиля спортивной журналистики нашей страны, советского и российского телевидения. Я в прямом смысле вырос на Анне Дмитриевой. Ее будет сильно не хватать, потому что она как мама была для всех нас. Многие были ее учениками. Я напрямую не был ее учеником, но горжусь тем, что она давала мне советы, и каждый раз я к этому прислушивался, — заявил Губерниев.

Как уточнил комментатор, он гордится знакомством с Дмитриевой. По его словам, комплименты и замечания журналистки стоили дорогого. Телеведущий добавил, что все советские люди были в нее влюблены.

Горжусь тем, что был с ней немножко знаком. Для многих она учитель. Вспомните хотя бы ныне покойного Василия Уткина. Мне повезло быть с ней знакомым, мы немного общались. Ее замечания и комплименты дорогого стоят, — добавил комментатор.

Спортивный журналист Сергей Микулик ранее рассказал, что Дмитриева обладала звериным чутьем на таланты. По его словам, она показывала остальным корреспондентам, как надо работать.