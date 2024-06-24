«Звериное чутье на таланты»: журналист Микулик о смерти Дмитриевой Журналист Микулик: комментатор Дмитриева обладала звериным чутьем на таланты

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Анна Дмитриева

Советская теннисистка, спортивный журналист и комментатор Анна Дмитриева обладала звериным чутьем на таланты, рассказал ее коллега Сергей Микулик. В беседе с NEWS.ru он отметил, что благодаря ей появилась компания «НТВ Плюс Спорт». По его словам, Дмитриева показывала остальным корреспондентам, как надо работать.

Она показывала пример и давала фору всем корреспондентам среднего возраста на «Плюсе», тем, кто уже почувствовал себя слегка зазвездившимся. Дмитриева наглядно показывала, как надо, а как, наоборот, нельзя. Ее эмоции и спортивный азарт были с ней до конца жизни, а ее репортажи в паре с Александром Метревели были чем-то неповторимо волшебным, — высказался журналист.

Он отметил, что журналистка сочетала в себе таланты и организатора, и комментатора. Журналист уточнил, что Дмитриева не пропускала ни одного крупного теннисного турнира, работала непосредственно на месте событий, даже когда была уже не в самом молодом возрасте. По словам Микулика, его коллега была также великой спортсменкой.

Дмитриева скончалась сегодня, 24 июня, на 84-м году жизни. Она была заслуженным мастером спорта СССР, 18-кратной чемпионкой Советского Союза в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах.