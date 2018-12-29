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Объявлен состав женской сборной России на КМ по биатлону

Ирина Старых EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger/Global Look Press

Ирина Старых

спорт [ версия для печати ]

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав женской команды на январские этапы Кубка мира. На выбор специалистов повлияли результаты «Ижевской винтовки».

В состав сборной вошли Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Лариса Куклина, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

На Кубок IBU отправятся Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Маргарита Васильева, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева.

Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе с 10 по 13 января. Кубка IBU — в Душниках-Здруй с 12 по 13 января 2019 года.

Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке», писал News.ru.


#сборнаяРоссии #биатлон
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