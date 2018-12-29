Объявлен состав женской сборной России на КМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав женской команды на январские этапы Кубка мира. На выбор специалистов повлияли результаты «Ижевской винтовки».
В состав сборной вошли Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Лариса Куклина, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
На Кубок IBU отправятся Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Маргарита Васильева, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева.
Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе с 10 по 13 января. Кубка IBU — в Душниках-Здруй с 12 по 13 января 2019 года.
Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке», писал News.ru.