Объявлен состав женской сборной России на КМ по биатлону

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Ирина Старых

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав женской команды на январские этапы Кубка мира. На выбор специалистов повлияли результаты «Ижевской винтовки».

В состав сборной вошли Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Лариса Куклина, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

На Кубок IBU отправятся Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Маргарита Васильева, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева.

Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе с 10 по 13 января. Кубка IBU — в Душниках-Здруй с 12 по 13 января 2019 года.

Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке», писал News.ru.