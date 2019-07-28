45-летнюю бегунья из Норвегии погибла во время трейлраннингового забега от удара молнии.
Как сообщает Le Soir, электрический разряд попал в спортсменку, когда та бежала на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Сам забег прервали из-за неподходящих погодных условий, однако норвежка не успела добраться до укрытия.
Бегунью успели доставить в больницу, однако спасти её жизнь не удалось.
Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.