«Не ищу встреч»: Аршавин рассказал о своих странных отношениях с детьми

Андрей Аршавин объяснил, почему видится со старшей дочерью Яной и «позабыл» о младшей Есении. По словам футболиста, он опасается провокаций со стороны бывшей жены, хотя очень скучает по ребёнку, пишет KP.RU.

Футболист пожаловался , что долгое время не виделся со старшими детьми, потому что их мать — Юлия Барановская делала всё, чтобы этих встреч не было после расставания. А позже телеведущей якобы стало выгодно, чтобы Аршавин видел своих наследников, особенно, когда речь зашла о сумме алиментов.

На сегодня спортсмен часто видится со старшей дочерью Яной и всячески поддерживает её. Именно он одобрил участие девочки в проекте «Новые танцы». С младшей дочерью Есенией футболист не встречается. Он просто боится гадостей со стороны бывшей жены Алисы Казьминой, которая и так публично облила его грязью.

Поэтому пока не ищу встреч с Есенией. Очень скучаю по ней... Она моя копия, — признался Аршавин.

Ранее дочь Андрея Аршавина и Юлии Барановской Яна рассказала, что отец поддерживает её решение принять участие в «Новых танцах» на ТНТ. Футболист долгое время не общался с детьми от телеведущей, общение звёздного отца с двумя сыновьями и 13-летней дочкой восстановилось только в 2018 году.