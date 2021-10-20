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«Не ищу встреч»: Аршавин рассказал о своих странных отношениях с детьми

08:51, 21 октября 2021
«Не ищу встреч»: Аршавин рассказал о своих странных отношениях с детьми Андрей Аршавин Фото: Алексей Даничев/РИА Нвоости
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Андрей Аршавин объяснил, почему видится со старшей дочерью Яной и «позабыл» о младшей Есении. По словам футболиста, он опасается провокаций со стороны бывшей жены, хотя очень скучает по ребёнку, пишет KP.RU.

Футболист пожаловался, что долгое время не виделся со старшими детьми, потому что их мать — Юлия Барановская делала всё, чтобы этих встреч не было после расставания. А позже телеведущей якобы стало выгодно, чтобы Аршавин видел своих наследников, особенно, когда речь зашла о сумме алиментов.

На сегодня спортсмен часто видится со старшей дочерью Яной и всячески поддерживает её. Именно он одобрил участие девочки в проекте «Новые танцы». С младшей дочерью Есенией футболист не встречается. Он просто боится гадостей со стороны бывшей жены Алисы Казьминой, которая и так публично облила его грязью.

Поэтому пока не ищу встреч с Есенией. Очень скучаю по ней... Она моя копия, — признался Аршавин.

Ранее дочь Андрея Аршавина и Юлии Барановской Яна рассказала, что отец поддерживает её решение принять участие в «Новых танцах» на ТНТ. Футболист долгое время не общался с детьми от телеведущей, общение звёздного отца с двумя сыновьями и 13-летней дочкой восстановилось только в 2018 году.

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