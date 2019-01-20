Моуринью вспомнил «отсидку» в ящике с грязным бельём

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Жозе Моуринью

Футбольный тренер Жозе Моуринью рассказал о попытке обойти дисквалификацию, которую назначил ему Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2005 году. Тогда специалист возглавлял лондонский «Челси».

Моуринью было запрещено общаться с игроками перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

«Да, я правда был в ящике. Не помню, как пришла эта идея. Мне нужно было находиться рядом с игроками, и я сделал это», — цитирует португальца beIN SPORTS.

Тренер добавил, что пришёл в раздевалку днём, в то время как матч начинался не ранее 19:00. Он спрятался в ящике для грязного белья и просидел там до конца игры, в перерыве консультируя игроков. Самым сложным, по признанию Моуринью, было выйти со стадиона незамеченным. Более того, когда в раздевалку зашли представители УЕФА, крышку ящика пришлось закрыть, и португалец едва не задохнулся.

Моуринью дисквалифицировали на два матча из-за конфликта португальца и арбитра в предыдущем матче Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Тогда специалист обвинил судившего встречу Андерса Фриска в необъективности, так как рефери в спорном эпизоде удалил с поля нападающего «синих» Дидье Дрогба. Также Моуринью заявил, что Фриск общался в перерыве с тренером «сине-гранатовых» Франком Райкардом, что запрещено правилами.

Моуринью возглавлял «Челси» сначала с 2004-го по 2007-й, а потом с 2013-го по 2015-й. С «синими» он трижды выигрывал чемпионат Англии и по разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2016 году португалец стал руководить «Манчестер Юнайтед». В 2018-м был уволен из команды.

Как писал News.ru, Моуринью отказался от работы в Португалии.