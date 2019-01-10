Моуринью отказался от работы в Португалии

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Экс главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью

Экс главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не готов вернуться в Португалию. Президент футбольного клуба «Бенфика» заявлял, что готов пригласить португальского специалиста на работу в структуру клуба.

«Чтобы прекратить спекуляции, я хочу сказать: пока я не намерен работать в Португалии», — приводит слова Моуринью Mirror.

Моуринью также добавил, что не получал никаких предложений со стороны «Бенфики». Он подчеркнул, что не подтверждал и не опровергал никаких предложений по поводу собственной карьеры.

Жозе Моуринью был уволен руководством «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. Под его руководством клуб становился обладателем Кубка Английской премьер-лиги (АПЛ), Суперкубка Англии и выигрывал Лигу Европы.

News.ru ранее сообщал, что словацкий футболист захотел стать игроком московского «Спартака».