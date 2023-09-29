МОК призвал найти быстрое решение по делу Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Международный олимпийский комитет не изменил свою позицию по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя организации. Как уточнили в МОК, комитет рассчитывает на быстрое решение.

Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований, — сказали в организации.

Ранее уде сообщалось, что слушания по делу Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS). Спортсменка подозревается в употреблении запрещенного триметазидина.

Препарат был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

В деле принимают участие Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Отмечается, что на кону для спортсменки — титулы во взрослом фигурном катании. В частности, Валиева рискует лишиться первого места чемпионата Европы и других наград. Кроме того, ей грозит четырехлетняя дисквалификация.