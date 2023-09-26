Начался суд над Валиевой: в чем ее обвиняют, отберут ли золото Олимпиады? Российской фигуристке грозит четырехлетняя дисквалификация

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Камила Валиева, сентябрь 2023 года

Во вторник, 26 сентября, в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария) начинаются слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая обвиняется в применении допинга. NEWS.ru рассказывает подробнее о сути обвинения, участвующих в процессе сторонах и санкциях, которые грозят не только Валиевой, но и сборной России.

Где и как проходят слушания

Процесс пройдет в Лозанне в течение трех дней: 26, 27, 28 сентября. 29 сентября заявлен как резервный день. При этом итоговое решение по делу может быть объявлено до конца года. И оно уже станет окончательным, так как CAS — последняя инстанция в мировом спорте. Дальше — только Верховный суд Швейцарии, который не рассматривает дела спортсменов по существу, он может только дать оценку: не было ли при рассмотрении дела процессуальных нарушений.

Помимо Валиевой, которая примет участие в слушаниях по видеосвязи, сторонами процесса будут Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU).

На участие в процессе также подавала заявку сборная США по фигурному катанию, так как она претендует на золото командного турнира Олимпиады-2022. Однако американцам отказали. Заседание пройдет в закрытом режиме, а в таких случаях, согласно кодексу САS, новый участник процесса может появиться только по запросу одной из сторон.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Кто будет принимать решение о судьбе Валиевой

В составе суда три арбитра: председательствует Джеймс Дрейк из Великобритании, американец Джеффри Мишкин представляет сторону обвинения, а француз Матье Мезоннёв занимает сторону Валиевой. Интересы WADA представляют швейцарские юристы, РУСАДА — британец Грэм Артур. Имена адвокатов Валиевой и ISU представляют собой конфиденциальную информацию.

В чем обвиняют Валиеву

Валиева в составе сборной России в феврале 2022 года приняла участие в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Россияне выиграли соревнования, однако так и не получили золотые медали, так как после выступлений стало известно о положительном тесте Валиевой на допинг. В анализах спортсменки от 25 декабря 2021-го был обнаружен триметазидин. Препарат регулирует энергетический метаболизм и часто назначается людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Положительную пробу спортсменка сдала во время чемпионата России, но результаты пришли только 9 февраля. К тому моменту фигуристка выиграла и национальное первенство, и чемпионат Европы, и стала олимпийской чемпионкой. При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире на ОИ-2022. Россиянка заняла четвертое место, поэтому церемония награждения состоялась.

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press Камила Валиева на ОИ в Пекине

Что грозит Валиевой и сборной России

Дисциплинарный комитет РУСАДА, который напрямую не связан с самим РУСАДА и является отдельным органом, в январе 2023 года принял решение не дисквалифицировать Валиеву, а только лишить ее золота чемпионата России. Этот вердикт не устроил никого, в том числе РУСАДА, поэтому теперь коллективную апелляцию рассматривает CAS.

WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года и лишить ее всех титулов с 25 декабря 2021-го. Если это произойдет, то сборная России потеряет золото командного турнира в Пекине. ISU просит двухлетнюю дисквалификацию, причем с момента подтверждения положительной допинг-пробы. Таким образом, уже в январе Валиева смогла бы вернуться к соревнованиям.

РУСАДА же просит признать россиянку виновной с пометкой, что ее вина незначительна. В таком случае, по мнению российской стороны, можно ограничиться строгим выговором. Валиева же считает себя абсолютно невиновной и требует не только отказаться от дисквалификации, но и вернуть ей золото чемпионата России.

Как собирается защищаться Валиева

Валиевой на момент обнаружения в ее организме допинга не было 16 лет, поэтому она имеет статус «защищенного лица». Именно поэтому процесс носит закрытый характер. Кроме того, при таком статусе автоматически начинается проверка окружения спортсменки: врачей, тренеров, родственников. Это может помочь в процессе защиты фигуристки.

Валиева не делала никаких публичных заявлений о случившемся, однако в феврале 2022 года CAS опубликовал доклад, в котором сообщалось, что допинг мог попасть в организм спортсменки случайно.

«Наиболее вероятный путь — бытовое взаимодействие фигуристки со своим дедушкой, который принимает триметазидин после перенесенной операции на сердце», — говорилось в докладе суда.

Позже The New York Times cо ссылкой на американское антидопинговое агентство выдала инсайд, согласно которому дедушка подтвердил CAS, что периодически принимает триметазидин, когда ему становится плохо. По информации источника, он предоставил суду видео, на котором показал упаковку с лекарством.

Пока сложно сказать, примет ли суд эту версию и как она повлияет на окончательный вердикт.

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press Камила Валиева

Какой вердикт вынесет CAS и что будет с медалью

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвала вероятный вердикт в отношении Валиевой. С точки зрения Анцелиович, можно ожидать дисквалификации, но срок может быть ниже, чем четыре года, ввиду особых обстоятельств: Валиева — несовершеннолетняя, поэтому в ее отношении действуют правила о незащищенных спортсменах.

«РУСАДА просит дать сниженную санкцию, соответственно, мы можем говорить о том, что сторона спортсменки будет отстаивать позицию о незначительной вине или халатности. И, в принципе, к незащищенным лицам достаточно благосклонны арбитры CAS. Они смотрят и на степень доказательств, предоставляемых спортсменами. Поэтому стоит ожидать, что стандартные санкции в виде четырех лет дисквалификации, которые запрашивает WADA, не будут применены, а будет значительное снижение», — сказала Анцелиович.

При этом медаль все равно могут отнять, считает юрист. Оставят ли ее, зависит от степени доказанности вины Валиевой.

«Учтут концентрацию запрещенной субстанции, обнаруженной в пробе, тестировался ли спортсмен или нет. Мы знаем, что Валиева тестировалась накануне и во время ОИ. Все пробы чистые, соответственно, медаль получена явно не под воздействием запрещенной субстанции. И результаты повлияют на всю команду, поэтому тут примут во внимание комплекс обстоятельств и примут решение по медали отдельно», — заключила Анцелиович.

По словам юриста, решение можно оспорить только в том случае, если нарушены чьи-то права. У стороны защиты фигуристки есть возможности заявить о сомнениях в компетенциях CAS. В таком случае Верховный суд Швейцарии должен будет рассмотреть процессуальные отступления.

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