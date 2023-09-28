Стало известно, когда пройдут слушания дела фигуристки Валиевой Слушания в CAS по делу фигуристки Валиевой возобновят 9 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября, сообщили в пресс-службе суда. Фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина.

Препарат был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

В деле принимают участие Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Отмечается, что на кону для спортсменки — титулы во взрослом фигурном катании, в том числе золото Олимпиады в Пекине, завоеванное в составе команды. Кроме этого, Валиева рискует лишиться первого места чемпионата Европы и других наград.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретит спортсменам из России выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Агентство предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления, если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их.