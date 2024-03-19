МОК отказался учитывать медали российских спортсменов на грядущей Олимпиаде МОК: медали российских спортсменов не будут учитываться в общем зачете

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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. Он пояснил, что награды атлетов не будут отображаться в таблицах.

Исполком МОК согласился с тем, что медали, завоеванные нейтральными спортсменами, не будут отображаться ни в одной таблице медалей, — сказал он.

Маклауд также сообщил, что для участия в Олимпиаде 2024 года в Париже по состоянию на 19 марта были отобраны 12 российских спортсменов. По его словам, также на Игры квалифицировались семь белорусских атлетов.

Ранее МОК, запретивший демонстрацию любой символики России на Олимпиаде в Париже, выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Организация обвинила российское правительство в цинизме и неуважении мировых антидопинговых стандартов.

МОК считает, что правительства дружественных России стран «вынудят спортсменов участвовать в полностью политизированном мероприятии». По оценкам комитета, тем самым атлетов используют «в рамках политической пропагандистской кампании». Там также отметили, что Игры дружбы нарушают Олимпийскую хартию и соответствующие резолюции ООН, демонстрируя неуважение к спортсменам.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта.