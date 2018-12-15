Мохнаткин проиграл Барросо на RCC5

Бразильский боец MMA Франсимар Барросо победил россиянина Михаила Мохнаткина на турнире по смешанным единоборствам RCC5, проходящем в Екатеринбурге 15 декабря.
Барросо победил единогласным решением судей.
Мохнаткин — чемпион и призёр чемпионатов Европы и мира по боевому самбо. В карьере бойца MMA он провёл 16 боёв и одержал 11 побед.
Барросо известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, владел титулами чемпиона организаций Shooto Brazil и WOCS в полутяжёлом весе. Он также обладатель чёрных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу.
Ранее News.ru писал, что боец Галиев получил рассечение и проиграл на RCC5.