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Мохнаткин проиграл Барросо на RCC5

Михаил Мохнаткин/facebook.com

спорт [ версия для печати ]

Бразильский боец MMA Франсимар Барросо победил россиянина Михаила Мохнаткина на турнире по смешанным единоборствам RCC5, проходящем в Екатеринбурге 15 декабря.

Барросо победил единогласным решением судей. 

Мохнаткин — чемпион и призёр чемпионатов Европы и мира по боевому самбо. В карьере бойца MMA он провёл 16 боёв и одержал 11 побед.

Барросо известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, владел титулами чемпиона организаций Shooto Brazil и WOCS в полутяжёлом весе. Он также обладатель чёрных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу.

Ранее News.ru писал, что боец Галиев получил рассечение и проиграл на RCC5.


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