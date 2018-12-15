Боец Галиев получил рассечение и проиграл на RCC5

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Венер Галиев

Бразильский боец MMA Диего Брандао техническим нокаутом победил россиянина Венера Галиева на турнире по смешанным единоборствам RCC5, проходящем в Екатеринбурге 15 декабря.

В самом начале поединка Галиев получил сильное рассечение виска ударом колена соперника. Приглашённый в октагон врач запретил россиянину продолжать бой.

43-летний Галиев за карьеру одержал 29 побед и потерпел 11 поражений. На счету 31-летнего Брандао 24 победы и 13 поражений.

Боксёр согнал вес и попал в больницу, писал News.ru.