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Боец Галиев получил рассечение и проиграл на RCC5

Венер Галиев Венер Галиев/vk.com

Венер Галиев

спорт [ версия для печати ]

Бразильский боец MMA Диего Брандао техническим нокаутом победил россиянина Венера Галиева на турнире по смешанным единоборствам RCC5, проходящем в Екатеринбурге 15 декабря.

В самом начале поединка Галиев получил сильное рассечение виска ударом колена соперника. Приглашённый в октагон врач запретил россиянину продолжать бой.

43-летний Галиев за карьеру одержал 29 побед и потерпел 11 поражений. На счету 31-летнего Брандао 24 победы и 13 поражений.

Боксёр согнал вес и попал в больницу, писал News.ru.


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