Боец Галиев получил рассечение и проиграл на RCC5

Бразильский боец MMA Диего Брандао техническим нокаутом победил россиянина Венера Галиева на турнире по смешанным единоборствам RCC5, проходящем в Екатеринбурге 15 декабря.
В самом начале поединка Галиев получил сильное рассечение виска ударом колена соперника. Приглашённый в октагон врач запретил россиянину продолжать бой.
43-летний Галиев за карьеру одержал 29 побед и потерпел 11 поражений. На счету 31-летнего Брандао 24 победы и 13 поражений.
Боксёр согнал вес и попал в больницу, писал News.ru.