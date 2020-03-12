https://static.news.ru/photo/81fd5b02-6496-11ea-83af-fa163e074e61_660.jpg Министр спорта Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство спорта России прокомментировало решение Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics) по ВФЛА. Ведомство назвало строгими санкции против российской легкоатлетической федерации, но поприветствовало решение допустить на соревнования россиян под нейтральным флагом.

Минспорта пообещало содействовать борьбе с допингов в лёгкой атлетике России, защищать интересы спортсменов и создать «культуры нетерпимости к допингу на всех уровнях спортивной подготовки».

Отмечая строгость санкций, считаем, что в текущей ситуации было важно сохранить статус ВФЛА как члена World Athletics и дать федерации возможность осуществить реформы, нацеленные на развитие лёгкой атлетики в России и восстановление полноправного членства, — отметили в Минспорта.

Как писал NEWS.ru, World Athletics оштрафовала российскую организацию на $10 миллионов.

Процесс восстановления членства ВФЛА в международной организации прервали в ноябре 2019 года из-за дела российского прыгуна Данила Лысенко: всплыли факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования.