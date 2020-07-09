Минспорт России разрешил проведение спортивных соревнований в стране

https://static.news.ru/photo/8356ce34-c1c5-11ea-a17f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство спорта Российской Федерации рекомендовало возобновить проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в субъектах страны.

Рекомендовать возобновить проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в субъектах РФ с учётом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов РФ, издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 на соответствующей территории РФ, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора, — сказано в приказе , который подписан министром спорта России Олегом Матыциным.

Также рекомендовано осуществлять планирование международных соревнований. Допуск участников на все соревнования будет осуществляться при наличии у них отрицательного результата на коронавирус, который сделан не ранее 72 часов до прибытия на мероприятие.

Ранее Матыцин заявил, что российские спортсмены в теории имеют возможность проводить сборы не на территории России. Министр добавил, что в большинстве зарубежных стран не начали работать спортивные базы, да и многие сборные пока не приступили к тренировкам. Матыцин отметил, что в России базы обеспечены согласно всем требованиям, писал NEWS.ru.