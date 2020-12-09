Министр спорта РФ Матыцин рассказал о подготовке к вакцинации спортсменов

В Министерстве спорта России внимательно изучают вопросы, связанные с вакцинацией спортсменов против коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минспорта Олег Матыцин после церемонии вручения Национальной спортивной премии.
Мы очень внимательно изучаем вопросы вакцинации тренеров и спортсменов. Сейчас идёт серьёзная аналитическая работы. Как только работа будет сформулирована, мы сделаем все необходимое, — сказал министр.
Он также поддержал вакцинацию, как единственный на сегодняшний день доступны способ предотвратить распространение COVID-19.
Как сообщал NEWS.ru, в начале октября Олег Матыцин заявил о готовности Министерства спорта ко второй волне коронавируса. Он также выразил надежду, что подготовка к зимней и летней Олимпиадам не сорвётся из-за пандемии, вызванной инфекцией.