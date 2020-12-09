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Министр спорта РФ Матыцин рассказал о подготовке к вакцинации спортсменов

21:53, 09 декабря 2020
Олег Матыцин Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве спорта России внимательно изучают вопросы, связанные с вакцинацией спортсменов против коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минспорта Олег Матыцин после церемонии вручения Национальной спортивной премии.

Мы очень внимательно изучаем вопросы вакцинации тренеров и спортсменов. Сейчас идёт серьёзная аналитическая работы. Как только работа будет сформулирована, мы сделаем все необходимое, — сказал министр.

Он также поддержал вакцинацию, как единственный на сегодняшний день доступны способ предотвратить распространение COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, в начале октября Олег Матыцин заявил о готовности Министерства спорта ко второй волне коронавируса. Он также выразил надежду, что подготовка к зимней и летней Олимпиадам не сорвётся из-за пандемии, вызванной инфекцией.

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