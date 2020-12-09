Министр спорта РФ Матыцин рассказал о подготовке к вакцинации спортсменов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории "Гордость России". Об этом было объявлено на торжественной церемонии, которая проходит в Москве.

Винер победила в номинации «Тренер года». Татьяна Горбунова заявила, что находится в Новогорске в спортивном зале, однако зачитала последние. Стать лауреатом важно, мы продолжаем верить, что флаг России будет подниматься...