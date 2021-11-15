16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Милонов отреагировал на польское предложение убрать Россию из спорта

14:33, 15 ноября 2021
Милонов отреагировал на польское предложение убрать Россию из спорта Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на предложение вице-премьера Польши Петра Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от участия в спортивных соревнованиях. Милонов, в частности, назвал польского политика нецензурными словами, передаёт «Спорт-Экспресс».

Если вице-премьер перестанет думать как последняя английская проститутка, то начнёт работу в интересах Польши, — сказал Милонов.

Депутат добавил, что Глиньский смешивает политику со спортом, а его слова вредят польским спортсменам.

Предложение отстранить Россию и Белоруссию от участия в спортивных соревнованиях было высказано 15 ноября. Причина — миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Ранее в понедельник сообщалось, что группа мигрантов прорвалась через КПП на польско-белорусской границе.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео