Милонов отреагировал на польское предложение убрать Россию из спорта

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Вице-премьер Польши Петр Глиньский предложил международному сообществу отстранить Россию и Белоруссию от участия в спортивных соревнованиях. Причина — миграционный кризис на польско-белорусской границе. Его слова приводит Polska Times.

Международное давление на эти два режима — белорусский и российский — должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том...