Милонов отреагировал на польское предложение убрать Россию из спорта
Михаил Потапов
Михаил Потапов
14:33, 15 ноября 2021
Виталий МилоновФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на предложение вице-премьера Польши Петра Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от участия в спортивных соревнованиях. Милонов, в частности, назвал польского политика нецензурными словами, передаёт «Спорт-Экспресс».
Если вице-премьер перестанет думать как последняя английская проститутка, то начнёт работу в интересах Польши, — сказал Милонов.
Депутат добавил, что Глиньский смешивает политику со спортом, а его слова вредят польским спортсменам.
Предложение отстранить Россию и Белоруссию от участия в спортивных соревнованиях было высказано 15 ноября. Причина — миграционный кризис на польско-белорусской границе.
Ранее в понедельник сообщалось, что группа мигрантов прорвалась через КПП на польско-белорусской границе.