Вице-премьер Польши предложил отстранить Россию и Белоруссию от спорта

Вице-премьер Польши Петр Глиньский предложил международному сообществу отстранить Россию и Белоруссию от участия в спортивных соревнованиях. Причина — миграционный кризис на польско-белорусской границе. Его слова приводит Polska Times.

Международное давление на эти два режима — белорусский и российский — должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований, — сказал Глиньский.

По словам политика, российские и белорусские власти действуют бесчеловечно и не принимают во внимание ничего, кроме реального экономического или политического давления.

15 ноября сообщалось, что группа мигрантов прорвалась через КПП на польско-белорусской границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.