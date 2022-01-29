«Меня не так поняли»: Далалоян останется в большом спорте

Чемпион Олимпийских игр — 2020 в Токио по спортивной гимнастике в командном многоборье Артур Далалоян заявил, что не будет завершать карьеру. Он опроверг появившуюся в СМИ информацию об уходе из большого спорта. В Instagram спортсмен написал, что его неправильно поняли.
Меня не так поняли. Я написал, что между семьёй и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Имелось в виду, что сейчас нет соревнований и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом и впереди нас ждёт много больших турниров, — сообщил 25-летний спортсмен.
Далалоян является чемпионом мира в личном многоборье. Перед Олимпийскими играми в Токио он получил травму ахиллова сухожилия, но сумел восстановиться в кратчайшие сроки. Он стал победителем Олимпиады-2020 в команде с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным.