«Меня не так поняли»: Далалоян останется в большом спорте

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Спартак» на своей странице в Twitter сделал анонс нового трансфера. Состав москвичей в ближайшее время пополнит представитель сборной Люксембурга и «Янг Бойз» Кристофер Мартинс Перейра.

Красно-белые разместили в шапке профиля следующую информацию — «97», «35», new и очертание родной страны футболиста — Люксембурга. Перейра родился в 1997 году и выступает под 35-м номером за швейцарский...