Матыцин рассказал о подготовке атлетов РФ к перенесённой Олимпиаде в Токио

https://static.news.ru/photo/749fd41e-841f-11ea-92a1-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса не помешает российским спортсменам подготовиться к перенесённым на лето 2021 года Олимпийским играм в Токио. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин.

По его словам, в Минспорте совместно с федерациями по олимпийским видам программы состязаний определяются со сроками восстановления нормальных условий подготовки спортсменов.

Как только мы получим календарные планы международных федераций, а они являются главными для формирования комплексных целевых программ подготовки к Олимпийским играм, незамедлительно будут приняты меры для нормализации подготовки, — отметил Матыцин в эфире Первого канала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минспорт, несмотря на пандемию коронавируса, продолжит выплачивать зарплату спортсменам и тренерам в прежнем объёме. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин. По его словам, также будут выплачиваться стипендии.