Минспорт РФ продолжит выплачивать зарплату спортсменам

Министерство спорта России, несмотря на пандемию коронавируса, продолжит выплачивать зарплату спортсменам и тренерам в прежнем объёме, сказала глава ведомства Олег Матыцин.
Никаких изменений с точки зрения выплат спортсменам и тренерам не будет. Также будут выплачиваться стипендии и зарплаты, — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что все спортсмены, которым требовалась эвакуация из-за границы, вернулись в Россию при поддержке Минспорта, писал NEWS.ru.
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