Минспорт РФ продолжит выплачивать зарплату спортсменам

https://static.news.ru/photo/01086456-8093-11ea-bd45-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство спорта России, несмотря на пандемию коронавируса, продолжит выплачивать зарплату спортсменам и тренерам в прежнем объёме, сказала глава ведомства Олег Матыцин.

Никаких изменений с точки зрения выплат спортсменам и тренерам не будет. Также будут выплачиваться стипендии и зарплаты, — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что все спортсмены, которым требовалась эвакуация из-за границы, вернулись в Россию при поддержке Минспорта, писал NEWS.ru.