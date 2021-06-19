Мать Аршавина обвинила Казьмину в наличии «собственных квартир»

Мать Андрея Аршавина Татьяна обвинила бывшую невестку Алису Казьмину в том, что ты пытается забрать единственную недвижимость сына, имея при этом своё жильё. Мать футболиста в очередной раз выиграла суд у бывшей невестки, отсудив дом в Коломягах под Санкт-Петербургом, пишет «ФАН».
По словам Татьяны Аршавиной, Казьмина
Алиса Казьмина на данный момент была вынуждена съехать с тремя детьми из дома Аршавина. По словам бывшей модели, дом был куплен супругами в браке, поэтому его должны поделить поровну. Но суд уже дважды принимал сторону матери спортсмена.
Как сообщалось ранее, экс-жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте, где простилась с подписчиками и попросила прощения у своей семьи.