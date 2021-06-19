Мать Аршавина обвинила Казьмину в наличии «собственных квартир»

https://static.news.ru/photo/f27b1c5c-d0b0-11eb-9f92-96000091f725_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Мать Андрея Аршавина Татьяна обвинила бывшую невестку Алису Казьмину в том, что ты пытается забрать единственную недвижимость сына, имея при этом своё жильё. Мать футболиста в очередной раз выиграла суд у бывшей невестки, отсудив дом в Коломягах под Санкт-Петербургом, пишет «ФАН».

По словам Татьяны Аршавиной, Казьмина пытается любым путём забрать дом у её сына, несмотря на то, что это единственное имущество, которое осталось у футболиста от его гонораров. Этот дом Аршавин купил после того, как его квартиру в Коломягах забрала первая жена Юлия Барановская. После покупки Аршавин зарегистрировал коттедж на свою мать. А его бывшая жена Алиса Казьмина прописана в двухкомнатной квартире своей матери. К тому же, утверждает мать спортсмена, Казьмина выманила у её сына €1 млн.

Алиса Казьмина на данный момент была вынуждена съехать с тремя детьми из дома Аршавина. По словам бывшей модели, дом был куплен супругами в браке, поэтому его должны поделить поровну. Но суд уже дважды принимал сторону матери спортсмена.

Как сообщалось ранее, экс-жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте, где простилась с подписчиками и попросила прощения у своей семьи.