Лыжница Степанова ответила норвежцу его фотографией в футболке с Путиным Лыжница Степанова заявила, что подберёт Кристиансену ездового медведя на Камчатке

Вероника Степанова / Фото Liu Chan/XinHua/Global Look Press

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова в своём Telegram-канале написала, что подберёт норвежскому лыжнику Ветле Шоста Кристиансену ездового медведя на Камчатке. Такая реакция спортсменки связана с критикой норвежца в свой адрес. Ранее чемпион ОИ-2022 отметил, что его шокировало выступление Степановой на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ветле, ты был-таки на верном пути?! Но что-то пошло не так в твоей судьбе, да? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя у нас на Камчатке! — написала Степанова, прикрепив текст к фотографии, на которой Кристиансен в футболке с портретом Путина.

Встреча Путина с олимпийцами прошла 26 апреля. На ней Степанова поблагодарила главу России за развитие спорта и страны.

Ранее норвежский лыжник Эмиль Иверсен объяснил нежелание соревноваться с россиянами. Он считает, что трудно создавать развлекательный контент со спортсменами из России из-за ситуации на Украине.