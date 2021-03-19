Любители хоккея с мячом возмутились ценами на финал чемпионата России

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Болельщики возмутились стоимостью билетов на финал чемпионата России по хоккею с мячом между московским «Динамо» и красноярским «Енисеем». По разным оценкам, перекупщики завышают цены в четыре-семь раз.

Билеты в кассах были раскуплены за час ещё накануне, при этом многие болельщики пытались приобрести их на сайте хоккейного клуба «Енисей», на домашней арене которого состоится игра, но сайт работал с серьёзными сбоями, пишет «МК-Красноярск». При изначальной цене 500 рублей сегодня в Сети можно найти билеты за 2000 и даже 3500 рублей.

Не покупайте билеты у перекупов! Пусть они подавятся, — призывал один из болельщиков в паблике красноярского клуба.

Другие любители хоккея с мячом выразили общее неудовлетворение такой ситуацией, многие пожаловались, что посетили все игры сезона, но на последний, самый важный матч им попасть не удастся. Позднее стало известно, что трансляцию игры покажут в красноярском кинотеатре «Луч». Билеты на сеанс можно приобрести на сайте кинотеатра.

Как сообщал NEWS.ru, cистему добровольной идентификации болельщиков запускает Российская премьер-лига (РПЛ). До конца года она будет действовать в тестовом режиме. Болельщики смогут добровольно зарегистрироваться и авторизовываться при покупке билетов с помощью специального сервиса.