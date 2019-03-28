Российский биатлонист Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, в интервью News.ru рассказал про своё успешное выступление на третьем этапе в чешском Нове-Место, о целях на продолжение сезона и любви к российскому телевидению.

— Александр, в Нове-Место вы завоевали две серебряные медали. Довольны таким результатом?

— Да, конечно, я очень рад обеим медалям. Гонка преследования с её ветреной погодой получилась несколько лотерейной, поэтому пришлось подстраиваться под погодные условия. Я бы не назвал это тактикой как таковой, но тем не менее решения, которые я принимал на огневом рубеже, сработали удачно. Ещё на пристрелке было понятно, что на рубеже будет сильный ветер и вариант долго выцеливать просто не подходит для такой погоды. «Медленно, но верно» было бы в такой ситуации неправильным решением.

— Вы знали, что в гонке преследования ваше суммарное время на рубеже было на 20 секунд быстрее, чем у победителя Йоханнеса Бё?

— Нет, я не знал свою статистику проведённого на рубежах времени. Просто я, исходя из погодных условий, осознанно выбрал тактику скоростной и агрессивной стрельбы. За счёт правильного и удачного выбора тактики, а также великолепного лыжного хода я сумел снова попасть на подиум.

— Если говорить о вашем опыте в целом, насколько уверенно вы чувствуете себя на рубеже в ветреную погоду?

— Я думаю, что стрелять в сильный ветер некомфортно для любого биатлониста. В такую погоду важно использовать свой шанс и стрелять максимально чисто, но не ждать ошибок со стороны соперников. У нас такой вид спорта, где необходимо подстраиваться под любую погоду. Но, конечно, в более тихую и безветренную погоду мне стрелять комфортнее.

— То есть при подготовке к такой гонке психология вряд ли играет большое значение?

— Ветер играет основную роль: он усложняет стрельбу и вмешивается в результаты. Самое сложное в ветреный день — это именно найти подходящую скорость стрельбы. А остальное зависит от удачи: какие порывы будут во время твоей стрельбы, или ветер всё же немного стихнет.

— Вы уходите на праздничные каникулы, занимая второе место в общем зачёте Кубка мира. Насколько это неожиданная ситуация для вас?

— До начала сезона моей главной задачей было отобраться на январские этапы Кубка мира. И я не раз об этом говорил. Сейчас, когда я выполнил эту задачу, конечно, хотелось бы показывать именно стабильные результаты: как функционально, так и в стрелковом компоненте. Показывать высокие результаты в каждой гонке возможно, но надо подходить к этому с более высокой концентрацией. Конечно, я в курсе своей позиции в тотале и без доли скромности скажу, что если по итогам сезона я останусь в числе 15 лучших, то буду доволен.

Александр Логинов Sergei Stepanov/Xinhua/Global Look Press

— После серебра в спринте в Нове-Место вы долгое время отвечали на различные вопросы журналистов, в том числе и провокационного характера. Но под конец третьего этапа этот ажиотаж, кажется, стих. Вы чувствуете то же самое?

— Если честно, мне бы не хотелось так часто об этом задумываться. Если на это обращать слишком много внимания, то голова будет забита чем угодно, но только не спортом.

— А как вы расслабляетесь после гонок и напряжённых пресс-конференций?

— Я почитать люблю. Но больше мне нравится смотреть российское телевидение.

— Кто самый первый человек, с которым вы делитесь результатами гонки?

— Ну, я вообще не всегда беру с собой телефон. Когда нужно быстро принять душ, переодеться и бежать на пресс-конференцию, тут не до телефона. Конечно, в первую очередь я делюсь новостями со своей девушкой. Но также и с родителями, и с друзьями. Я поддерживаю связь со всеми близкими людьми и по возможности стараюсь скорее отвечать и уделять больше времени общению с ними.

— Какие у вас планы на две недели до начала январских этапов?

— Ох, какой сложный вопрос. Увы, пока я ещё не могу на него ответить.